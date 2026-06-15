Posle više od 6 sati lokalizovan požar na Novom Beogradu. Drama u tržnom centru trajala od ranih jutarnjih časova: trojica vatrogasca povređena.

Blic pre 7 minuta
Posle više od 6 sati lokalizovan požar na Novom Beogradu. Drama u tržnom centru trajala od ranih jutarnjih časova: trojica…

Na terenu su i dalje vatrogasci, rade na dogašivanju poslednjih žarišta Uzrok požara još uvek nije poznat, istraga je u toku Požar koji je izbio jutros u 5.58 sati u tržnom centru "Enjub" na Novom Beogradu, je lokalizovan danas u 11.48 sati, dok se nastavlja rad na dogašivanju.

Vatrogasno-spasilačke ekipe su i dalje na terenu i rade na dogašivanju. "Sektor za vanredne situacije dobio je u 5.58 časova dojavu o požaru i nakon tri minuta prve ekipe vatrogasaca-spasilaca stigle su na mesto požara i započele akciju gašenja. Do sada je u intervenciji učestvovalo 45 vatrogasaca i 14 vozila", saopštio je MUP. Kako dodaju, prilikom intervencije su lakše povređena trojica vatrogasaca. Komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Dragan Miković
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