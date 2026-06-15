(Video) Gori tržni centar na Novom Beogradu! Vatrena stihija guta lokale i krov, 40 vatrogasaca na terenu: Crni dim se vidi iz celog grada!

Veliki požar izbio je u tržnom centru "Enjub" u Novom Beogradu, a kako "Blic" nezvanično saznaje gori više lokala i krov.

Požar je izbio nešto posle šest časova, javlja RTS. Još nema informacija o povređenima. Na terenu je veliki broj vatrogasaca , tačnije njih 40, koji se bore sa vatrenom stihijom. Pokušavaju da spreče da se požar proširi i na druge objekte. Gust crni dim vidljiv je iz više delova grada. (RTS)