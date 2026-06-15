(Video) "Profesionalna deformacija" Vučić objavio snimak sa žičare u Gruziji: "Odavde razmišljam..."

Vučić je podelio snimak iz Tbilisija, ističući njegovu energiju i razvoj Ovo je prva zvanična poseta Vučića Gruziji Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u trodnevnoj zvaničnoj poseti Gruziji, odakle se oglasio i podelio snimak. - Tbilisi iz ove perspektive izgleda zaista impresivno, ali možda još više fascinira energija grada koji raste i razvija se. Sada razumem zašto svi preporučuju ovu vožnju žičarom. Mada, siguran sam da će neki reći da i odavde