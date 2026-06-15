Američki predsednik traži uzdržanost: Nema više napada ni na Liban ni na Izrael

Američki predsednik Donald Tramp danas je pozvao Izrael da ne napada Liban, u trenutku kada su pregovori Sjedinjenih Država i Irana o Memorandumu o razumevanju u završnoj fazi. „Jutrošnji napad na Bejrut nije trebalo da se dogodi, pogotovo ne na poseban dan, kada smo tako blizu mirovnog sporazuma sa Iranom“, napisao je Tramp na društvenoj mreži „Istina“. „Izrael ima pravo da se brani od pretnji, ali napad na koji je odgovorio bio je veoma mali i besmislen, niko