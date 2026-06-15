Novi Bečej: Vozio bicikl sa 3,25 promila alkohola u krvi

Danas pre 6 sati  |  Beta
Novi Bečej: Vozio bicikl sa 3,25 promila alkohola u krvi

Saobraćajna policija je proteklog vikenda, na području opštine Novi Bečej zadržala biciklistu (40) sa 3,25 promila alkohola, a na području opštine Žitište vozača bicikla (53) koji je upravljao sa 2,02 promila alkohola u organizmu.

Pripadnici zrenjaninske saobraćajne policije su, tokom vikenda otkrili i sankcionisali ukupno 325 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 14 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola. Policija je zadržala i vozača automobila „folksvagen“ (58) koji je vozio sa 1,68 promila alkohola u organizmu, vozača „micubišija“ (29) sa 1,30 promila alkohola, kao i vozača „forda“ (48) i vozača „dačije“ (38) koji su vozili pod dejstvom kokaina. Protiv vozača koji su učinili
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