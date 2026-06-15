Zelenski pozvao G7 na odlučan odgovor Rusiji posle novog talasa njenih napada

Danas pre 30 minuta  |  Beta
Zelenski pozvao G7 na odlučan odgovor Rusiji posle novog talasa njenih napada
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski zatražio je danas od lidera Grupe sedam industrijski najrazvijenijih zemalja sveta (G7) „odlučan i značajan odgovor Rusiji“, kako bi podržali Ukrajinu nakon najnovijeg talasa smrtonosnih ruskih napada. „Veoma je važno da postoji odgovor zemalja G7, koje se trenutno sastaju na samitu – i da taj odgovor bude odlučan i značajan“, napisao je ukrajinski predsednik na društvenim mrežama posle ruskih vazdušnih napada u kojima je
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