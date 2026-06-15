Pljuštaće i grmeti čitavu noć: Novo upozorenje RHMZ-a! Sutra ujutru biće i magle, a evo šta čeka Vojvodinu sredinom nedelje

Dnevnik pre 1 sat
Pljuštaće i grmeti čitavu noć: Novo upozorenje RHMZ-a! Sutra ujutru biće i magle, a evo šta čeka Vojvodinu sredinom nedelje…

Do kraja dana na jugu i istoku pretežno sunčano i dalje toplo vreme. U ostalim predelima umereno do potpuno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na jugozapadu i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, navodi se u najnovijoj prognozi RHMZ-a.

Kako dodaju, više padavina očekuje se uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Sutra ujutru na severozapadu, zapadu i jugozapadu ponegde magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 10 do 15 °S, a najviša od 25 do 29 °S. Tokom noći na severu i zapadu umereno naoblačenje. Zatim pretežno sunčano
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