„Svi znamo istinu, ovo je bezobrazluk“: Istražni sudija Danica Marinković otkriva zašto Priština posle 26 godina hapsi Srbe zbog Račka

Dnevnik pre 2 sata
„Svi znamo istinu, ovo je bezobrazluk“: Istražni sudija Danica Marinković otkriva zašto Priština posle 26 godina hapsi Srbe…

BEOGRAD: Danica Marinković, istražni sudija koja je januara 1999. godine vodila istragu o Račku o čemu je kasnije svedočila i u Haškom tribunalu, izjavila je da Priština stvara novu sudsku praksu i pronalazi svedoke koji će lažno da svedoče o slučaju Račak i istakla da je u račku izvedena čista antiteroristička akcija srpske policije.

"Ne mogu da verujem. Kakav bezobrazluk, takvo ponašanje je za svaku osudu. Posle 26 godina hapsiti ljude za Račak, a Račak je čist. Svi znamo istinu o Račku", istakla je za RTS Marinkovićeva govoreći o hapšenju petorice Srba koje Priština tereti za navodno učešće u akciji u Račku. Navela je da je nejasno šta se uhapšenima konkretno stavlja na teret. Marinkovićeva je istakla da su pripadnici srpskih bezbednosnih snaga tog dana postupali po naređenju i u okviru
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