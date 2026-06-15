(Video) Veliki požar u Novom Beogradu. Gori Tržni centar "Enjub", gust crn dim vidi se iz više delova grada. Ovo su prvi snimci.

Dnevnik pre 24 sata
(Video) Veliki požar u Novom Beogradu. Gori Tržni centar "Enjub", gust crn dim vidi se iz više delova grada. Ovo su prvi…

Veliki požar izbio je u tržnom centru "Enjub" u Novom Beogradu.

Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu. Za sada nema informacija o povređenima. Požar je izbio nešto posle šest časova, javlja RTS. Još nema informacija o povređenima. Na terenu je veliki broj vatrogasaca koji se bore sa vatrenom stihijom. Pokušavaju da spreče da se požar proširi i na druge objekte. Gust crni dim vidljiv je iz više delova grada. A post shared by SERBIA LIVE - VESTI (@serbialive_vesti) Kurir
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