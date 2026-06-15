Lekorni: Sporazum SAD i Irana može doneti pad cena nafte i goriva

Francuski premijer Sebastijan Lekorni izjavio je da bi smirivanje tenzija nakon sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana i ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza moglo brzo da se odrazi na pad cena nafte i goriva. "Sporazum postignut između Sjedinjenih Država i Irana i planirano ponovno otvaranje Ormuskog moreuza su dve dobre vesti.

Ovo smirivanje tenzija bi trebalo sada da se odrazi na energetska tržišta, posebno na cene nafte", rekao je on na društvenoj mreži X. Istakao je da francuske vlasti prate pad cena energenata na isti način na koji su to činile kada je reč o njihovom porastu. "Ako cene nafte padnu, cene na pumpama bi padale istom brzinom kojom su rasle na početku krize. Vlada će biti jednako budna u praćenju pada cena kao što je bila u praćenju njihovog rasta", rekao je Lekorni.