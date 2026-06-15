Petarda reprezentacije "Tri kralja": Švedska rutinirala nejake Tunižane

Euronews pre 7 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Petarda reprezentacije "Tri kralja": Švedska rutinirala nejake Tunižane
Prvi meč grupe F na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, duel između Holandije i Japana okončan je podelom bodova rezultatom 2:2 (0:0), tako da je duel između Švedske i Tunisa imao veliki značaj jer je pobednik širom otvarao vrata nokaut faze Mundijala. Nakon 90 minuta ne mnogo kvalitetne, ali efikasne igre u Montereju, na semaforu je stajalo: Švedska - Tunis 5:1 (2:1). uskoro opširnije...
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