Petarda reprezentacije "Tri kralja": Švedska rutinirala nejake Tunižane

Prvi meč grupe F na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, duel između Holandije i Japana okončan je podelom bodova rezultatom 2:2 (0:0), tako da je duel između Švedske i Tunisa imao veliki značaj jer je pobednik širom otvarao vrata nokaut faze Mundijala. Nakon 90 minuta ne mnogo kvalitetne, ali efikasne igre u Montereju, na semaforu je stajalo: Švedska - Tunis 5:1 (2:1). uskoro opširnije...