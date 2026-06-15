Vremenska prognoza za 15. jun: Na jugu Srbije sunčano i toplo, na severu kiša i osetno svežije

U Vojvodini će kiša padati uglavnom tokom jutra i prepodneva, dok se u zapadnoj i centralnoj Srbiji nove padavine očekuju u večernjim satima i tokom noći.

U Nišu će biti pretežno sunčano i toplo uz promenljivu oblačnost. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, jutarnja temperatura biće oko 16 stepeni, dok će se najviša dnevna kretati oko 27 stepeni. Najhladnije će biti na severu zemlje, gde će maksimalna temperatura iznositi oko 22 stepena, dok će na jugoistoku Srbije biti i do 30 stepeni. Prema izgledima vremena, od utorka sledi stabilizacija vremenskih prilika i postepen porast temperature. Ipak, u južnim