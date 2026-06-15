Vremenska prognoza za 15. jun: Na jugu Srbije sunčano i toplo, na severu kiša i osetno svežije

Glas juga pre 25 minuta
Vremenska prognoza za 15. jun: Na jugu Srbije sunčano i toplo, na severu kiša i osetno svežije

U Vojvodini će kiša padati uglavnom tokom jutra i prepodneva, dok se u zapadnoj i centralnoj Srbiji nove padavine očekuju u večernjim satima i tokom noći.

U Nišu će biti pretežno sunčano i toplo uz promenljivu oblačnost. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, jutarnja temperatura biće oko 16 stepeni, dok će se najviša dnevna kretati oko 27 stepeni. Najhladnije će biti na severu zemlje, gde će maksimalna temperatura iznositi oko 22 stepena, dok će na jugoistoku Srbije biti i do 30 stepeni. Prema izgledima vremena, od utorka sledi stabilizacija vremenskih prilika i postepen porast temperature. Ipak, u južnim
Otvori na glasjuga.rs

Povezane vesti »

Promenljivo oblačno, ponegde kiša, temperatura do 30 stepeni

Promenljivo oblačno, ponegde kiša, temperatura do 30 stepeni

RTV pre 4 sati
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišVojvodinaVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za 15. jun: Na jugu Srbije sunčano i toplo, na severu kiša i osetno svežije

Vremenska prognoza za 15. jun: Na jugu Srbije sunčano i toplo, na severu kiša i osetno svežije

Glas juga pre 25 minuta
Promenljivo oblačno, ponegde kiša, temperatura do 30 stepeni

Promenljivo oblačno, ponegde kiša, temperatura do 30 stepeni

RTV pre 4 sati
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo

Nova pre 4 sati
(Video) Jako nevreme čupalo žice i lomilo drveće! Oštećena vozila, ulice poplavljene! Alarmantno stanje u Novom Sadu: Policija…

(Video) Jako nevreme čupalo žice i lomilo drveće! Oštećena vozila, ulice poplavljene! Alarmantno stanje u Novom Sadu: Policija i vatrogasci na terenu

Blic pre 1 dan
(Video) Pucalo drveće u Novom Sadu: Oštećeni automobili, intervenisali vatrogasci

(Video) Pucalo drveće u Novom Sadu: Oštećeni automobili, intervenisali vatrogasci

Dnevnik pre 1 dan