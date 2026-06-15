Danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 30 stepeni

Vetar će uglavnom biti slab do umeren severni.Jutarnja temperatura kreće se od 10 do 18 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti od 22 do 30 stepeni.

U narednih sedam dana očekuje se pretežno sunčano i toplije, a samo će u brdsko-planinskim predelima južne Srbije u poslepodnevnim satima biti nestabilno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu sedmice biće veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni. U Čačku će biti promenljivo oblačno,popodne moguće padavine,temperatura će se kretati od 13 do 25 stepeni. GZS