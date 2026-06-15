Više od 2.500 niških osmaka polaže malu maturu: Mesta u srednjim školama ima više nego kandidata

Gradski portal 018 pre 32 minuta  |  redakcija GP018
Više od 2.500 niških osmaka polaže malu maturu: Mesta u srednjim školama ima više nego kandidata

Završni ispit polažu svi učenici na kraju osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja, kao i polaznici koji su obavezno obrazovanje završili po programu za funkcionalno obrazovanje odraslih.

U školskoj 2025/2026. godini, završni ispit se polaže u junskom roku, i to 15, 16. i 17. juna 2026. godine, dok odrasli koji stiču osnovno obrazovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje obrazovanje odraslih, završni ispit polažu 15. juna 2026. godine. Izuzetno, učenici koji iz opravdanih razloga ne pristupe polaganju završnog ispita u junskom roku, mogu obaviti završni ispit u avgustovskom roku, uz sprovođenje iste procedure kao u junskom roku. Testovi na
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