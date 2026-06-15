Završni ispit iz srpskog protekao bez problema. na raspolaganju oko 5.350 mesta u srednjim školama

Gradski portal 018 pre 4 sati  |  redakcija GP018
Završni ispit iz srpskog protekao bez problema. na raspolaganju oko 5.350 mesta u srednjim školama

Prvi dan završnog ispita za učenike osmog razreda na teritoriji Školske uprave Niš protekao je bez problema i u skladu sa svim propisanim procedurama, izjavio je načelnik Školske uprave Niš, Predrag Nešović.

Test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, polagalo je 4.628 učenika u okrugu, od čega 2.528 u Nišu, a prvi preliminarni rezultati biće objavljeni 19. juna. Nešović je naveo da se pregledanje testova obavlja elektronski, uz angažovanje nastavnika iz različitih delova Srbije, čime se obezbeđuju objektivnost i nepristrasnost ocenjivanja. „Možemo da kažemo da je današnji dan završnog ispita protekao bez problema, u skladu sa pravilima. Pregled testova vrši se
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