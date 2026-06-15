1. Tramp objavio dogovor sa Iranom: Najavljeno otvaranje Ormuskog moreuza i kraj vojnih operacija

VAŠINGTON – Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je da je postignut sporazum između SAD i Irana, ocenivši ga kao „istorijski dogovor“ koji bi mogao da označi kraj aktuelnih vojnih tenzija između dve zemlje.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da je sporazum sa Islamskom Republikom Iran završen i da je odobrio ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za transport nafte. „Sporazum sa Islamskom Republikom Iran sada je završen. Čestitam svima“, poručio je Tramp. On je istovremeno najavio uklanjanje američke pomorske blokade i nastavak nesmetanog pomorskog saobraćaja kroz strateški važan moreuz. Dodatne