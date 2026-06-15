1. Tramp objavio dogovor sa Iranom: Najavljeno otvaranje Ormuskog moreuza i kraj vojnih operacija

IndeksOnline pre 3 sata
1. Tramp objavio dogovor sa Iranom: Najavljeno otvaranje Ormuskog moreuza i kraj vojnih operacija

VAŠINGTON – Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je da je postignut sporazum između SAD i Irana, ocenivši ga kao „istorijski dogovor“ koji bi mogao da označi kraj aktuelnih vojnih tenzija između dve zemlje.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da je sporazum sa Islamskom Republikom Iran završen i da je odobrio ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za transport nafte. „Sporazum sa Islamskom Republikom Iran sada je završen. Čestitam svima“, poručio je Tramp. On je istovremeno najavio uklanjanje američke pomorske blokade i nastavak nesmetanog pomorskog saobraćaja kroz strateški važan moreuz. Dodatne
Otvori na indeksonline.rs

Povezane vesti »

"Neka nafta teče, oružje sada mora da utihne": Prve reakcije na sporazum između Vašingtona i Teherana

"Neka nafta teče, oružje sada mora da utihne": Prve reakcije na sporazum između Vašingtona i Teherana

Euronews pre 15 minuta
Iranski izvor: Teheran će dozvoliti besplatan prolaz Ormuzom samo 60 dana

Iranski izvor: Teheran će dozvoliti besplatan prolaz Ormuzom samo 60 dana

RTV pre 1 sat
Kako je Tramp proslavio 80. rođendan: Sporazum sa Iranom i „ultimat fajt“

Kako je Tramp proslavio 80. rođendan: Sporazum sa Iranom i „ultimat fajt“

Danas pre 1 sat
Sporazum o okončanju rata: Detalji dogovora SAD i Irana nepoznati, potpisivanje u petak u Švajcarskoj

Sporazum o okončanju rata: Detalji dogovora SAD i Irana nepoznati, potpisivanje u petak u Švajcarskoj

Euronews pre 1 sat
Cene nafte najniže za tri meseca

Cene nafte najniže za tri meseca

Biznis.rs pre 1 sat
Početak kraja ili kraj početka – šta donosi Trampov dogovor sa Iranom

Početak kraja ili kraj početka – šta donosi Trampov dogovor sa Iranom

RTS pre 2 sata
Trampova rođendanska proslava prikriva sve neprijatniju stvarnost: Koje poruke nosi spektakl „ultimat fajta“ na travnjaku Bele…

Trampova rođendanska proslava prikriva sve neprijatniju stvarnost: Koje poruke nosi spektakl „ultimat fajta“ na travnjaku Bele kuće

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranVašingtonDonald Trampnafta

Svet, najnovije vesti »

Evropska unija odobrila 21. paket sankcija protiv Rusije

Evropska unija odobrila 21. paket sankcija protiv Rusije

Insajder pre 5 minuta
Devetoro poginulo, oštećena Kijevsko-pečerska lavra u ruskom napadu

Devetoro poginulo, oštećena Kijevsko-pečerska lavra u ruskom napadu

BBC News pre 0 minuta
Broj potvrđenih slučajeva obolelih od ebole u Kongu povćao se na 782

Broj potvrđenih slučajeva obolelih od ebole u Kongu povćao se na 782

RTV pre 25 minuta
EU odobrila 21. paket sankcija protiv Rusije

EU odobrila 21. paket sankcija protiv Rusije

RTV pre 10 minuta
Ukrajinci presreli tajna ruska dokumenta, Zelenski ih objavio: „Putin ovo ne može da zaustavi“

Ukrajinci presreli tajna ruska dokumenta, Zelenski ih objavio: „Putin ovo ne može da zaustavi“

Nova pre 30 minuta