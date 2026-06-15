Odloženo suđenje studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta u Beogradu

Glavni pretres u postupku protiv devetoro studenata uhapšenih nakon Vidovdanskog protesta prošle godine u Beogradu, odložen je za 11. septembar zbog odluke suda da se celokupan dokazni materijal, prikupljen tajnim nadzorom, izdvoji kao nezakonit.

Advokat jednog od optuženih studenata, Boško Žurić rekao je novinarima posle ročišta u Palati pravde da je to bio jedini dokaz koji postoji u predmetu i da je odluka suda o odlaganju glavnog pretresa „potpuno logična“. Dodao je da je to prvostepena presuda i da o njoj treba da odluči Apelacioni sud ukoliko tužilaštvo podnese žalbu. -Čak i da se postupak nastavi, mislim da se mora okončati oslobađajućom presudom imajući u vidu da i ovi izdvojeni dokazi, čak i kada