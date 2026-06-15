Počeo završni ispit: Oko 64.000 osmaka polaže testove

Ministar prosvete u Vladi Srbije Dejan Vuk Stanković poželeo je danas uspeh učenicima osmog razreda koji polažu završni ispit, poručivši da obrazovni sistem nudi dovoljno mesta u srednjim školama za sve đake.

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković posetio je jutros Osnovnu školu „Nikola Tesla“ u Vinči, povodom početka završnog ispita za učenike osmog razreda, gde je razgovarao sa đacima i poželeo im uspešan rad. On je istakao da očekuje da će završni ispit proteći u najboljem redu, uz regularnost i organizaciju na najvišem nivou. „Nadam se da će atmosfera na završnom ispitu biti kao što je u ovoj školi, koja je sa skoro 2.300 učenika najveća škola u Srbiji“,