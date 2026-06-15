Izraelski ministar odbrane: Nećemo se povući iz južnog Libana, očistićemo ga od lokalnog stanovništva

Insajder pre 8 minuta  |  Tanjug
Izraelski ministar odbrane: Nećemo se povući iz južnog Libana, očistićemo ga od lokalnog stanovništva

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je danas da se Izrael neće povući iz južnog Libana, nakon objave o postizanju sporazuma između SAD i Irana, koji uključuje prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban.

Foto: AP Photo/Bilal Hussein "Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i ja vodimo jasnu politiku koja određuje da će Izraelske odbrambene snage ostati u bezbednosnim zonama u Libanu, Siriji i Gazi, bez ikakvog vremenskog ograničenja, kako bi odatle zaštitile granicu i izraelske zajednice od džihadističkih elemenata“, kaže Kac u saopštenju, prenosi Tajms of Izrael. Kako je dodao, bezbednosne zone biće "očišćene od lokalnog stanovništva, a sva teroristička
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