Majke dece sa smetnjama u razvoju iz Bečeja počele štrajk glađu zbog troškova prevoza do škole

Insajder pre 10 sati  |  N1
Majke dece sa smetnjama u razvoju iz Bečeja počele štrajk glađu zbog troškova prevoza do škole

Nakon štrajka upozorenja, dve majke dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom iz Bečeja započele su štrajk glađu ispred zgrade opštine. Tvrde da su godinama same plaćale prevoz svoje dece do škole i nazad, a da su im zahtevi za refundaciju tih troškova odbijeni.

Ilustracija. Foto: Unsplash/Ivan Aleksic Majkama se, kako javlja reporterka N1, od jutros zvanično niko od nadležnih nije obratio, ali jeste prošlog četvrtka kada ih je primio zamenik predsednika opštine Bečej na razgovor i tada su majke bile u štrajku upozorenja, ali tada nije postignut nikakav konkretan dogovor. One kažu da su, s obzirom na to da su iscrpele sve administrativne i pravne mogućnosti, danas u 9 časova stupile u štrajk glađu. Majka i novinarka
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