Tramp: Diplomatski fokus SAD sada se prebacuje na rat u Ukrajini

Nakon što memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana bude potpisan, diplomataska aktivnost SAD biće usredsređena na rat u Ukrajini, izjavio je danas američkih predsednik Donald Tramp.

Donald Tramp, Foto: Tanjug AP Julia Demaree Nikhinson ''Juče smo imali veoma dobar razgovor sa predsednikom (Ukrajine Volodimirom) Zelenskim i predsednikom (Rusije Vladimirom) Putinom i vidim da možda možemo nešto da uradimo, zaista vidim. Mislim da su obojica otvoreni za to. Znate, sada kada je ovo (Iran) završeno, usredsredićemo se na Ukrajinu", rekao je Tramp, govoreći na konferenciji uoči samita grupe G7 u Evijanu, u Francuskoj, zajedno sa francuskim