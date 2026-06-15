Stanković: Posete EXPO 2027 samo uz saglasnost učenika i roditelja

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da organizovane posete specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 neće biti obavezne i da će se realizovati isključivo uz saglasnost učenika i roditelja. „Nema nikakve državne prinude niti indoktrinacije.

Posete su na dobrovoljnoj osnovi, biće potpuno besplatne i organizovane uz poštovanje svih bezbednosnih protokola“, rekao je ministar za RTS. Istakao je da EXPO predstavlja priliku da se učenici upoznaju sa naučnim, tehnološkim, obrazovnim i kulturnim dostignućima velikog broja zemalja, ali i da Srbija predstavi potencijale svog obrazovnog sistema. „Kao ministarstvo prosvete radićemo na tome da obezbedimo poseban paviljon na kojem će biti predstavljena dostignuća