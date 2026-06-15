Vodovodni radovi na više lokacija u Nišu

Jug press pre 11 minuta
Vodovodni radovi na više lokacija u Nišu

NIŠ U ponedeljak će biti izvođeni radovi na više mesta u Nišu, stoji u saopštenju JKP “Naissus” koje prenosimo u celosti i bez izmena.

NASTAVAK RADOVA U OPŠTINI MEDIJANA Produžavaju se radovi na osposobljavanju servisnih ventila, teleskopa i deoničnih zatvarača u Prvomajskoj ulici bb. Usled servisiranja vodovodne mreže biće prekida u vodosnabdevanju do 15 časova u pomenutoj ulici, na prostoru od Dušanove do ulice Vožda Karađorđa, ali je moguć prekid i u ulicama Kralja Vukašina i Generala Bože Jankovića. INTERVENCIJA U NASELjU PALILULA Voda na parkingu, nužan je iskop u Mokranjčevoj ulici, kod
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