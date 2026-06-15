Niže akcize za gorivo ostaju na snazi još sedam dana

Kamatica pre 1 sat  |  Kamatica
Niže akcize za gorivo ostaju na snazi još sedam dana

Prema objavi u Službenom glasniku, akciza na olovni benzin i dalje će iznositi 61,24 dinara po litru, na bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, dok će akciza na gasna ulja ostati na nivou od 59,23 dinara po litru.

Reč je o nastavku mere koju je Vlada prvi put usvojila 14. maja, kada je zbog rasta proizvođačkih cena naftnih derivata izazvanog poskupljenjem sirove nafte na svetskom tržištu privremeno smanjila akcize na gorivo. Prvobitna odluka važila je do 7. juna, a sada je produžena za još dve sedmice. Ovakve intervencije države nisu novost. Srbija je i tokom prethodnih godina, u periodima naglih oscilacija cena energenata na svetskom tržištu, posezala za privremenim
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