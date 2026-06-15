"Boj ne bije svijetlo oružje, već srce u junaka"! Pola miliona protiv 49 miliona - ostrvski ratnici zaustavili španskog giganta!

Kurir pre 1 sat
"Boj ne bije svijetlo oružje, već srce u junaka"! Pola miliona protiv 49 miliona - ostrvski ratnici zaustavili španskog…

Velika senzacija dogodila se četvrtog dana Mundijala, pošto su Zelenortska Ostrva odolela aktuelnom evropskom šampionu Španiji - iščupavši 0:0 na stadionu u Atlanti.

Raspala se Španija pred selekcijom koja debituje na Mundijalu, a u pripremama za SP razbili su Srbiju i tada smo mogli da se upoznomao sa fudbalskim kvalitetima ove male afričke države. Od prvog minuta Španci su kontrolisali loptu i napadali sa svih strana, ali je odbrana Zelenortskih Ostrva odolevala svakom naletu. Golman ostrvske reprezentacije bio je junak utakmice, zaustavljajući nekoliko opasnih pokušaja i održavajući svoju mrežu netaknutom. Kako je vreme
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