Bosanac uhapšen zbog ubistva sunarodnika u Grčkoj: Upao mu u kuću i zverski ga iskasapio nožem!

U okviru zajedničke međunarodne policijske akcije, u Bosni i Hercegovini je uhapšen 34-godišnji muškarac koji se sumnjiči za povezanost s ubistvom 44-godišnjeg državljanina BiH na grčkom ostrvu Paros u oktobru 2025. godine.

Osumnjičeni je u međuvremenu izručen Grčkoj, navode tamošnji mediji. Grčke vlasti identifikovale su osumnjičenog nakon fatalnog napada 2. oktobra 2025. u Nausi na Parosu, kada je otišao u kuću žrtve iz BiH i zadao mu 19 uboda nožem, usled čega je žrtva preminula. Nakon ubistva, osumnjičeni je pobjegao sa ostrva, a potom i iz Grčke. Grčka policija je preko Interpola izdala crvenu potjernicu, što je pokrenulo međunarodnu potragu. Vlasti Bosne i Hercegovine su