"Crna Gora završila oko pola posla, može do završnice" Evropska komesarka za proširenje Marta Kos o mogućem zaključenju pregovora tokom irskog predsedavanja EU

Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucija Evropske unije ( EU) i država članica, tokom irskog predsedavanja Savetom EU može da stigne do završnice pregovaračkog procesa, poručila je danas evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

RTCG prenosi da je ona to kazala novinarima uoči sastanka Saveta sa spoljne poslove Unije u Luksemburgu, gde će danas biti održana i Međuvladina konferencija između EU i Crne Gore, ali i konferencije s Ukrajinom i Moldavijom. Kos je rekla da će danas biti zatvorena još dva pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, čime će njihov ukupan broj biti povećan na 16. „To je otprilike polovina ukupnog posla koji Crna Gora treba da završi“, navela je Kos u izjavi objavljenoj