Crni bilans stravičnog zemljotresa: Više od 60 mrtvih na Filipinima, a ono što je potres uradio sa dnom okeana prestrašilo je planetu! (foto)

Kurir pre 1 sat  |  Gardijan)
Crni bilans stravičnog zemljotresa: Više od 60 mrtvih na Filipinima, a ono što je potres uradio sa dnom okeana prestrašilo je…

Snažan zemljotres koji je pogodio Filipine pre šest dana i odneo najmanje 61 život podigao je morsko dno za čak dva metra, uzrokujući izbijanje korala i uništavanje morskog sveta, saopštilo je filipinsko ministarstvo zaštite životne sredine.

Nakon zemljotresa magnitude 7,8 stepeni Rihterove skale koji je pogodio južno ostrvo Mindanao, najmanje 40 ljudi se i dalje vodi kao nestalo, prema najnovijim podacima agencije za katastrofe, piše Gardijan. Dva dana nakon zemljotresa, stanovnici su prvi prijavili geološki fenomen poznat kao "izdizanje obale", koji je na nekim mestima izazvao proširenje obale za čak 200 metara, saopštilo je danas Ministarstvo zaštite životne sredine. Filipinski institut za
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Zemljotres pogodio Grčku! Potres jačine 5,2 stepena Rihtera zabeležen u ovom delu zemlje!

Zemljotres pogodio Grčku! Potres jačine 5,2 stepena Rihtera zabeležen u ovom delu zemlje!

Kurir pre 6 sati
Veoma jak zemljotres pogodio Grčku: Žestoko se zatresao ovaj deo zemlje

Veoma jak zemljotres pogodio Grčku: Žestoko se zatresao ovaj deo zemlje

Večernje novosti pre 6 sati
Snažan zemljotres pogodio Grčku, treslo se tlo u blizini poznatog letovališta

Snažan zemljotres pogodio Grčku, treslo se tlo u blizini poznatog letovališta

Blic pre 6 sati
Jak zemljotres pogodio Grčku, snažno se osetio i u Atini

Jak zemljotres pogodio Grčku, snažno se osetio i u Atini

Dnevnik pre 6 sati
Veoma jak zemljotres pogodio Grčku: Žestoko se zatresao ovaj deo zemlje

Veoma jak zemljotres pogodio Grčku: Žestoko se zatresao ovaj deo zemlje

Telegraf pre 6 sati
Ključanje besa na ulicama evropskog grada! Maskirani muškarci vatrom terali ljude iz njihovih kuća: "Ovo je ratna zona"

Ključanje besa na ulicama evropskog grada! Maskirani muškarci vatrom terali ljude iz njihovih kuća: "Ovo je ratna zona"

Blic pre 9 sati
Zemljotres jačine 5,2 stepena po Rihteru pogodio južnu meksičku državu Gerero

Zemljotres jačine 5,2 stepena po Rihteru pogodio južnu meksičku državu Gerero

Blic pre 1 dan

Ključne reči

ZemljotresGardijanfilipini

Svet, najnovije vesti »

Hitno oglašavanje šefa UN! Gutereš besan zbog bombi u Bejrutu, sve puca u trenutku kad se čeka istorijski dogovor Amerike i…

Hitno oglašavanje šefa UN! Gutereš besan zbog bombi u Bejrutu, sve puca u trenutku kad se čeka istorijski dogovor Amerike i Irana!

Kurir pre 2 minuta
Crni bilans stravičnog zemljotresa: Više od 60 mrtvih na Filipinima, a ono što je potres uradio sa dnom okeana prestrašilo je…

Crni bilans stravičnog zemljotresa: Više od 60 mrtvih na Filipinima, a ono što je potres uradio sa dnom okeana prestrašilo je planetu! (foto)

Kurir pre 1 sat
Bolnice u Francuskoj imaju posla zbog kokaina

Bolnice u Francuskoj imaju posla zbog kokaina

Politika pre 1 sat
Hoće da se otcepe od Amerike i stvore novu državu: Bacili su oko na veliki deo SAD, sve jači secesionistički pokreti

Hoće da se otcepe od Amerike i stvore novu državu: Bacili su oko na veliki deo SAD, sve jači secesionistički pokreti

Kurir pre 2 sata
Završen rat na Bliskom istoku: Tramp čestitao svima i najavio otvaranje Ormuskog moreuza

Završen rat na Bliskom istoku: Tramp čestitao svima i najavio otvaranje Ormuskog moreuza

Mondo pre 1 sat