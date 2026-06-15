Crni bilans stravičnog zemljotresa: Više od 60 mrtvih na Filipinima, a ono što je potres uradio sa dnom okeana prestrašilo je planetu! (foto)

Snažan zemljotres koji je pogodio Filipine pre šest dana i odneo najmanje 61 život podigao je morsko dno za čak dva metra, uzrokujući izbijanje korala i uništavanje morskog sveta, saopštilo je filipinsko ministarstvo zaštite životne sredine.

Nakon zemljotresa magnitude 7,8 stepeni Rihterove skale koji je pogodio južno ostrvo Mindanao, najmanje 40 ljudi se i dalje vodi kao nestalo, prema najnovijim podacima agencije za katastrofe, piše Gardijan. Dva dana nakon zemljotresa, stanovnici su prvi prijavili geološki fenomen poznat kao "izdizanje obale", koji je na nekim mestima izazvao proširenje obale za čak 200 metara, saopštilo je danas Ministarstvo zaštite životne sredine. Filipinski institut za