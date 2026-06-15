Dejan Stanković otvoreno o Saši Iliću: Nismo se dugo videli...

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je na startu priprema za novu sezonu da crveno-beli ne smeju da potcene domaća takmičenja i dodao da ima veliku želju da se njegova ekipa plasira u Ligu šampiona. "Na početku priprema nedostaju neki igrači, hteli smo taj period da iskoristimo i pozovemo mlade igrače, da osete i zaduže dres. Sad nas ima i više nego dovoljno", rekao je Stanković novinarima na stadionu Rajko Mitić. On je naveo da je od igrača