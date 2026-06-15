Dejan Stanković otvoreno o Saši Iliću: Nismo se dugo videli...

Kurir pre 15 minuta
Dejan Stanković otvoreno o Saši Iliću: Nismo se dugo videli...
Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je na startu priprema za novu sezonu da crveno-beli ne smeju da potcene domaća takmičenja i dodao da ima veliku želju da se njegova ekipa plasira u Ligu šampiona. "Na početku priprema nedostaju neki igrači, hteli smo taj period da iskoristimo i pozovemo mlade igrače, da osete i zaduže dres. Sad nas ima i više nego dovoljno", rekao je Stanković novinarima na stadionu Rajko Mitić. On je naveo da je od igrača
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Terzić oštro o rivalima iz Superlige: „Igramo od drugog kola zbog loših rezultata ostalih srpskih klubova!“

Terzić oštro o rivalima iz Superlige: „Igramo od drugog kola zbog loših rezultata ostalih srpskih klubova!“

Hot sport pre 5 minuta
Zvezda krenula ka LŠ - Terzić poslao upozorenje; Stanković najavio "bombu" VIDEO

Zvezda krenula ka LŠ - Terzić poslao upozorenje; Stanković najavio "bombu" VIDEO

B92 pre 26 minuta
Stanković: Ne smemo da potcenimo domaća takmičenja, cilj plasman u Ligu šampiona

Stanković: Ne smemo da potcenimo domaća takmičenja, cilj plasman u Ligu šampiona

RTS pre 36 minuta
Stanković na Zlatiboru najavio zemljotres: Zvezda čuva transfer bombu u rukavu, prelazni rok nije završen!

Stanković na Zlatiboru najavio zemljotres: Zvezda čuva transfer bombu u rukavu, prelazni rok nije završen!

Hot sport pre 1 sat
„Čast nam je da naši igrači igraju za reprezentaciju“: Terzić govorio o povredi Avdića i planovima za Kostova i Erakovića!…

„Čast nam je da naši igrači igraju za reprezentaciju“: Terzić govorio o povredi Avdića i planovima za Kostova i Erakovića!

Hot sport pre 40 minuta
"Zvezda čuva letnju bombu": Stanković otkrio transfer plan i progovorio o odnosu sa Sašom Ilićem

"Zvezda čuva letnju bombu": Stanković otkrio transfer plan i progovorio o odnosu sa Sašom Ilićem

Nova pre 1 sat
Deki o Saši: Na terenu ne vidim ni brata

Deki o Saši: Na terenu ne vidim ni brata

Sport klub pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićSaša IlićFudbalCrvena ZvezdaLiga Šampionafk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Pirot 3x3 poražen u finalu BG lige od selekcije Bahreina. Sve bolje igre našeg tima.

Pirot 3x3 poražen u finalu BG lige od selekcije Bahreina. Sve bolje igre našeg tima.

Plus online pre 0 minuta
Manuel Nojer: Četiri banke i jedna aura

Manuel Nojer: Četiri banke i jedna aura

Dojče vele pre 0 minuta
MUNDIJAL UŽIVO: Lepa Brena i Tramp, Iran stupa na scenu

MUNDIJAL UŽIVO: Lepa Brena i Tramp, Iran stupa na scenu

Sport klub pre 20 minuta
Dušan Tadić o nesporazumu sa Piksijem Stojkovićem: „Selektor se osećao malo uvređenim i pokušao je da okrene grupu protiv mene“…

Dušan Tadić o nesporazumu sa Piksijem Stojkovićem: „Selektor se osećao malo uvređenim i pokušao je da okrene grupu protiv mene“

Danas pre 21 minuta
Terzić oštro o rivalima iz Superlige: „Igramo od drugog kola zbog loših rezultata ostalih srpskih klubova!“

Terzić oštro o rivalima iz Superlige: „Igramo od drugog kola zbog loših rezultata ostalih srpskih klubova!“

Hot sport pre 5 minuta