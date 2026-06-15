Gde danas možete dati krv: Akcije dobrovoljnog davanja u Požarevcu, Smederevu i Sopotu.

Kurir pre 35 minuta
Gde danas možete dati krv: Akcije dobrovoljnog davanja u Požarevcu, Smederevu i Sopotu.

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama.

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova. Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila. Kurir.rs
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Gde danas možete dati krv: Akcije dobrovoljnog davanja u Požarevcu, Smederevu i Sopotu.

Gde danas možete dati krv: Akcije dobrovoljnog davanja u Požarevcu, Smederevu i Sopotu.

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