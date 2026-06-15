Gol koji je rasplakao Ekvador! Majstorija asa Mančester junajteda u 90. minutu za veliku pobedu Obale Slonovače! (video)

Kurir pre 5 sati
Gol koji je rasplakao Ekvador! Majstorija asa Mančester junajteda u 90. minutu za veliku pobedu Obale Slonovače! (video)

Fudbaleri Obale Slonovače savladali su Ekvador sa 1:0 u prvom kolu Grupe E na Svetskom prvenstvu, a junak meča bio je Amad Dijalo, koji je u 90. minutu postigao gol za veliko slavlje afričke selekcije.

Ekvadorci će dugo pamtiti ovaj poraz. Tokom utakmice čak tri puta su pogađali okvir gola i bili bliži vođstvu, ali ih je fudbal surovo kaznio u samom finišu. Kada se činilo da će ekipe podeliti bodove, usledio je šok za Južnoamerikance. U poslednjim trenucima regularnog dela meča lopta je stigla do Dijaloa, koji je pokazao klasu i preciznim udarcem matirao golmana Ekvadora za konačnih 1:0. Na tribinama je nastao potpuni delirijum među navijačima Obale Slonovače,
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