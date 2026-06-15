Hitno oglašavanje šefa UN! Gutereš besan zbog bombi u Bejrutu, sve puca u trenutku kad se čeka istorijski dogovor Amerike i Irana!

Kurir pre 3 minuta  |  Beta/Foto:Ilustracija)
Hitno oglašavanje šefa UN! Gutereš besan zbog bombi u Bejrutu, sve puca u trenutku kad se čeka istorijski dogovor Amerike i…
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš oštro je osudio današnje izraelske napade na okolinu Bejruta. "Ti napadi su se dogodili uprkos primirju i u vreme kada bi Sjedinjene Američke Države (SAD) i Iran trebalo da postignu sporazum koji bi otvorio put mirnom rešenju ovog sukoba", rekao je Gutereš, preneli su francuski mediji. Gutereš je pozvao "sve strane da pokažu maksimalnu uzdržanost u ovom ključnom trenutku" i izrazio nadu da će napori koje
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Hitno oglašavanje šefa UN! Gutereš besan zbog bombi u Bejrutu, sve puca u trenutku kad se čeka istorijski dogovor Amerike i…

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