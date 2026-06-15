Krejčikova zbog bolesti nije ni izašla na teren! Montgomeri bez borbe osvojila prvu WTA titulu u karijeri

Kurir pre 53 minuta
Krejčikova zbog bolesti nije ni izašla na teren! Montgomeri bez borbe osvojila prvu WTA titulu u karijeri

Američka teniserka Robin Montgomeri osvojila je danas prvu WTA titulu u karijeri, pošto joj je finale u holandskom Hertogenbošu bez borbe predala Čehinja Barbora Krejčikova.

Krejčikova, 45. igračica sveta i dvostruka grend slem šampionka u singlu (Rolan Garos 2021. i Vimbldon 2024. godine), meč je predala zbog bolesti. Montgomeri (21), 484. igračica sveta, do prvog WTA trofeja u karijeri došla je nakon nastupa u kvalifikacijama, a tokom celog turnira na travi izgubila je samo dva seta.
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Hrvatica osvojila London: Vekić osvojila titulu na turniru u Kvinsu

Hrvatica osvojila London: Vekić osvojila titulu na turniru u Kvinsu

Kurir pre 2 sata
(Foto, video) Novak zvezda trke Formule jedan: Srbin u centru pažnje u Barseloni

(Foto, video) Novak zvezda trke Formule jedan: Srbin u centru pažnje u Barseloni

Dnevnik pre 1 dan
Čudo hrvatske teniserke, ispala u kvalifikacijama, vraćena u žreb, pa u finalu srušila šampionku US Opena

Čudo hrvatske teniserke, ispala u kvalifikacijama, vraćena u žreb, pa u finalu srušila šampionku US Opena

Telegraf pre 1 dan
Šelton najbolji u Štutgartu: Amerikanac pobedio zemljaka i podigao trofej

Šelton najbolji u Štutgartu: Amerikanac pobedio zemljaka i podigao trofej

Večernje novosti pre 4 sati
Montgomeri, 484. na svetu, bez borbe osvojila prvu WTA titulu u karijeri

Montgomeri, 484. na svetu, bez borbe osvojila prvu WTA titulu u karijeri

Sportske.net pre 6 sati
Zverev: "Niko ne može da mi oduzme ovu Grend slem titulu"

Zverev: "Niko ne može da mi oduzme ovu Grend slem titulu"

B92 pre 7 sati
Novak Đoković ukrao slavu u Barseloni: Srbin se pojavio na prestižnom događaju i napravio pometnju

Novak Đoković ukrao slavu u Barseloni: Srbin se pojavio na prestižnom događaju i napravio pometnju

Mondo pre 9 sati

Ključne reči

Rolan GarosVimbldonWTAGrend slem

Sport, najnovije vesti »

Đuričić napustio Atinu: Koja je sledeća stanica?

Đuričić napustio Atinu: Koja je sledeća stanica?

Kurir pre 7 minuta
Jedna struna je bila dovoljna: Obala Slonovače u 90. minutu šokirala Ekvadorce - nokaut faza je sada tako blizu

Jedna struna je bila dovoljna: Obala Slonovače u 90. minutu šokirala Ekvadorce - nokaut faza je sada tako blizu

Euronews pre 3 minuta
UŽIVO Nema spavanja - Švedska napada Tunis

UŽIVO Nema spavanja - Švedska napada Tunis

B92 pre 8 minuta
Prenos, Obala Slonovače - Ekvador: Kakva završnica utakmice

Prenos, Obala Slonovače - Ekvador: Kakva završnica utakmice

Večernje novosti pre 13 minuta
Krejčikova zbog bolesti nije ni izašla na teren! Montgomeri bez borbe osvojila prvu WTA titulu u karijeri

Krejčikova zbog bolesti nije ni izašla na teren! Montgomeri bez borbe osvojila prvu WTA titulu u karijeri

Kurir pre 53 minuta