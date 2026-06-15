Krejčikova zbog bolesti nije ni izašla na teren! Montgomeri bez borbe osvojila prvu WTA titulu u karijeri

Američka teniserka Robin Montgomeri osvojila je danas prvu WTA titulu u karijeri, pošto joj je finale u holandskom Hertogenbošu bez borbe predala Čehinja Barbora Krejčikova.

Krejčikova, 45. igračica sveta i dvostruka grend slem šampionka u singlu (Rolan Garos 2021. i Vimbldon 2024. godine), meč je predala zbog bolesti. Montgomeri (21), 484. igračica sveta, do prvog WTA trofeja u karijeri došla je nakon nastupa u kvalifikacijama, a tokom celog turnira na travi izgubila je samo dva seta.