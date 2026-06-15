Nikada ne potcenjuj srce samuraja! Pogledajte ludu završnicu u kojoj su Japanci šokirali Holandiju! (video)

Kurir pre 4 sati
Nikada ne potcenjuj srce samuraja! Pogledajte ludu završnicu u kojoj su Japanci šokirali Holandiju! (video)

Holandija i Japan odigrali su nerešeno 2:2 u prvom kolu grupe "F" na Mundijalu.

Posle slabog prvog poluvremena, u nastavku je viđen znatno otvoreniji i kvalitetniji fudbal. Holandija je povela golom Virdžila Van Dajka, izjednačio je Nakamura, a Samervil doneo novu prednost "lalama". Ipak, Japan se nije predavao, pa je Kamada u 88. minutu golom zaokružio ovu "ludu" utakmicu u Teksasu.
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