Nikada ne potcenjuj srce samuraja! Pogledajte ludu završnicu u kojoj su Japanci šokirali Holandiju! (video)

Holandija i Japan odigrali su nerešeno 2:2 u prvom kolu grupe "F" na Mundijalu.

Posle slabog prvog poluvremena, u nastavku je viđen znatno otvoreniji i kvalitetniji fudbal. Holandija je povela golom Virdžila Van Dajka, izjednačio je Nakamura, a Samervil doneo novu prednost "lalama". Ipak, Japan se nije predavao, pa je Kamada u 88. minutu golom zaokružio ovu "ludu" utakmicu u Teksasu.