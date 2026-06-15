Presečen lanac šverca oružja: U Nišu pronađen auto pun bombi i pušaka, u gepeku bili raketni bacači (video)

Kurir pre 7 sati
Presečen lanac šverca oružja: U Nišu pronađen auto pun bombi i pušaka, u gepeku bili raketni bacači (video)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za kriminalističko- obaveštajni rad i SBPOK, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Policijskom upravom u Nišu i Žandarmerijom, zaplenili su veću količinu oružja i eksplozivnih sredstava za koje se sumnja da su bili namenjeni daljoj prodaji na crnom tržištu. Intenzivnim operativnim radom, policija je na području Niša pronašla i zaplenila automobil marke "daevu", u čijem je prtljažniku pronađeno 70 ručnih
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