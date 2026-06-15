Prihodi Microsofta znatno porasli – Evo kako da i vi zaradite!

Na tržištu se dešava prava AI revolucija, s obzirom da cene akcija kompanija iz ovog sektora doživljavaju veliki rast u prethodnim nedeljama.

Pored postojećih velikih kompanija na berzi, od nedavno se tržištu pridružio još jedan bitan učesnik - SpaceX. Pored AI revolucije i izlaska pojedinih nekadašnjih privatnih kompanija na berzu, na tržištu ima nekoliko giganta koji upravo ove situacije koriste na najbolji mogući način i povećavaju svoje prihode a samim tim i cenu akcije. Jedan od tih giganta je Microsoft, koji u poslednje vreme zbog novina na berzi doživljava rast cene akcija. U narednim danima cena