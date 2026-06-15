Pukla petarda - Švedska razmontirala Tunis! Potpuna dominacija Skandinavaca na startu Mundijala!

Fudbalska reprezentacija Švedske otvorila je Svetsko prvenstvo na najbolji mogući način - ubedljivom pobedom nad Tunisom 5:1 prvom kolu Grupe F.

Ozbiljna razlika u kvalitetu viđena je na ovom meču. Šveđani su bili bolji u svim segmentima igre - konkretniji, brži i organizovaniji, dok afrička selekcija nije uspela da parira tempu evropskog tima. Sve je počelo već u 7. minutu kada je Ajri iskoristio lošu reakciju odbrane Tunisa i doneo rano vođstvo Šveđanima, čime je potpuno poremetio planove afričke selekcije. Do poluvremena već je bilo jasno u kom smeru ide utakmica. U 30. minutu as Liverpula Aleksander