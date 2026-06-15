Tramp stigao u Francuske Alpe na G7: Već se sastao sa Makronom! Ovo će biti glavne teme samita velikih sila! (foto/video)

Kurir pre 47 minuta  |  AP/Preneo: V.M.)
Tramp stigao u Francuske Alpe na G7: Već se sastao sa Makronom! Ovo će biti glavne teme samita velikih sila! (foto/video)

Predsednik SAD, Donald Tramp doputovao je u francuske Alpe u ponedeljak kako bi se sastao sa svetskim liderima na samitu Grupe sedam (G7), nakon što je objavio da je postignut sporazum za koji tvrdi da će okončati rat između SAD i Irana.

On se odmah sastao sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom. Tramp i iranski zvaničnici već danima su tvrdili da napreduju ka postizanju dogovora, ali je još u nedelju situacija delovala neizvesno nakon novog talasa sukoba između Izraela i boraca libanskog pokreta Hezbolah, koji ima podršku Irana. Nakon postizanja sporazuma, republikanski predsednik SAD stigao je u Evijan sa znatno povoljnijom političkom pozicijom za razgovore sa liderima G7, među kojima su i
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