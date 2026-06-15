Zlatna Srpkinja zasijala u Plovdivu: Jovana Arsić slavila u Svetskom kupu!

Arsić je tako ostvarila jedan od najvećih uspeha srpskog veslanja poslednjih godina, a u finalu je distancu od 2.000 metara prešla za sedam minuta i 20,69 sekundi. "Trka je protekla uglavnom onako kako smo planirali.

Na startu sam bila malo uzbuđena i zbog toga sam ušla nešto sporije u trku, ali sam vrlo brzo pronašla svoj ritam i uspela da sprovedem dogovorenu taktiku. Tokom cele trke osećala sam da imam dovoljno energije i to mi daje dodatno samopouzdanje za nastavak sezone. Veoma sam zadovoljna napretkom koji smo ostvarili u prethodna tri meseca i verujem da se nalazimo na dobrom putu", rekla je Arsić, preneo je Veslački savez Srbije (VSS). Drugo mesto zauzela je američka