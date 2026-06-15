Zlatna Srpkinja zasijala u Plovdivu: Jovana Arsić slavila u Svetskom kupu!

Kurir pre 5 minuta
Zlatna Srpkinja zasijala u Plovdivu: Jovana Arsić slavila u Svetskom kupu!

Arsić je tako ostvarila jedan od najvećih uspeha srpskog veslanja poslednjih godina, a u finalu je distancu od 2.000 metara prešla za sedam minuta i 20,69 sekundi. "Trka je protekla uglavnom onako kako smo planirali.

Na startu sam bila malo uzbuđena i zbog toga sam ušla nešto sporije u trku, ali sam vrlo brzo pronašla svoj ritam i uspela da sprovedem dogovorenu taktiku. Tokom cele trke osećala sam da imam dovoljno energije i to mi daje dodatno samopouzdanje za nastavak sezone. Veoma sam zadovoljna napretkom koji smo ostvarili u prethodna tri meseca i verujem da se nalazimo na dobrom putu", rekla je Arsić, preneo je Veslački savez Srbije (VSS). Drugo mesto zauzela je američka
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Zlato za Jovanu Arsić na Svetskom kupu: Najbolja veslačica Srbije trijumfovala u Plovdivu

Zlato za Jovanu Arsić na Svetskom kupu: Najbolja veslačica Srbije trijumfovala u Plovdivu

Dnevnik pre 1 dan
Zlato za Jovanu Arsić na Svetskom kupu u Plovdivu

Zlato za Jovanu Arsić na Svetskom kupu u Plovdivu

Sportske.net pre 11 sati
Jovana Arsić osvojila zlato u disciplini skif na veslačkom Svetskom kupu u Plovdivu

Jovana Arsić osvojila zlato u disciplini skif na veslačkom Svetskom kupu u Plovdivu

Danas pre 12 sati
Jovana Arsić nakon zlata u Plovdivu: Ovo je tek početak, najbolje tek dolazi

Jovana Arsić nakon zlata u Plovdivu: Ovo je tek početak, najbolje tek dolazi

RTS pre 12 sati
Zlatna Jovana Arsić trijumfovala na Drugom Svetskom kupu

Zlatna Jovana Arsić trijumfovala na Drugom Svetskom kupu

Politika pre 13 sati
Jovana Arsić osvojila zlato u disciplini skif na veslačkom Svetskom kupu u Plovdivu

Jovana Arsić osvojila zlato u disciplini skif na veslačkom Svetskom kupu u Plovdivu

Serbian News Media pre 14 sati
Cela Srbija je ponosna! Jovana Arsić osvojila zlato na veslačkom Svetskom kupu u Plovdivu

Cela Srbija je ponosna! Jovana Arsić osvojila zlato na veslačkom Svetskom kupu u Plovdivu

Kurir pre 14 sati

Ključne reči

Veslanjejovana arsic

Sport, najnovije vesti »

Zlatna Srpkinja zasijala u Plovdivu: Jovana Arsić slavila u Svetskom kupu!

Zlatna Srpkinja zasijala u Plovdivu: Jovana Arsić slavila u Svetskom kupu!

Kurir pre 5 minuta
Obala Slonovače pobedila Ekvador golom u 90. minutu

Obala Slonovače pobedila Ekvador golom u 90. minutu

Radio 021 pre 5 minuta
Japan i Holandija odigrali nerešeno na startu Svetskog prvenstva

Japan i Holandija odigrali nerešeno na startu Svetskog prvenstva

Radio 021 pre 5 minuta
Ekvadorci će proklinjati okvir gola i nadoknadu, luda pobeda Obale Slonovače VIDEO

Ekvadorci će proklinjati okvir gola i nadoknadu, luda pobeda Obale Slonovače VIDEO

Nova pre 45 minuta
UŽIVO Isaaaaaaak - Švedska za pola sata bacila Tunis na kolena!

UŽIVO Isaaaaaaak - Švedska za pola sata bacila Tunis na kolena!

B92 pre 10 minuta