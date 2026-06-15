"Gde ćemo da radimo, šta će biti s nama": Uznemireni radnici o šteti u tržnom centru, požar lokalizovan

Na Novom Beogradu, u Bloku 45, rano jutros izbio je stravičan požar u Tržnom centru "Enjub", dok su vatrogasci požar lokalizovali i ugasili, zaposleni u tržnom centru ostaju zabrinuti za svoju budućnost, nakon što je veći deo objekta izgoreo u vatrenoj stihiji.

Kako prenose domaći mediji, vlasnici lokala i njihovi zapoleni su vidno uznemireni i zabrinuti, s nevericom i u suzama posmatraju kako je plamen progutao sve pred sobom. Vlasnici radnji koje nisu zahvaćene požarom pokušavaju da izbace robu napolje, na bezbedno, u slučaju da se vatra proširi i na njihove lokale. "Gde ćemo mi sada da radimo, šta će biti s nama?", u suzama govori jedna od zaposlenih u ovom tržnom centru. Prema nezvaničnim informacijama, požar je