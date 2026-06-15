Kijevsko-pečerska lavra u plamenu: Požar u jednoj od najljepših pravoslavnih svetinja, dramatični prizori

Mondo pre 38 minuta  |  Marina Letić
Kijevsko-pečerska lavra u plamenu: Požar u jednoj od najljepših pravoslavnih svetinja, dramatični prizori
Namesnik Kijevo-pečerske lavre episkop Avramije izjavio je danas da su, nakon požara koji je izbio usled napada ruskih snaga na Kijev, iz Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice spasene drevne ikone i relikvije. "U prvim satima nakon vanredne situacije, sva moja pažnja, pažnja braće, sveštenstva, osoblja i nadležnih službi, bila je usmerena na hitne mere zaštite svetinja i osiguranja njihove bezbednosti", rekao je episkop Avramije u objavi na društvenim mrežama,
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