"Možda je Zapad isporučio projektile kojima je istekao rok": Oglasili se Rusi nakon optužbi da su gađali lavru u Kijevu

Rusija je odbacila optužbe da je tokom napada na Kijev pogodila Kijevsko-pečersku lavru i navela da je štetu na tom verskom kompleksu prouzrokovala protivvazdušna raketa sistema Patriot.

Manastirski kompleks, koji je pod zaštitom UNESCO, zahvatio je požar tokom noći u, prema navodima ukrajinskih vlasti, jednom od najtežih ruskih vazdušnih napada na ukrajinsku prestonicu u poslednje dve nedelje. Moskva tvrdi da su njene snage gađale i pogodile pogone za proizvodnju dronova, dok Ukrajina i brojne zapadne zemlje optužuju Rusiju da je napala i oštetila manastir. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je raketa sistema Patriot, za koju tvrdi da je