Ovo je kurs evra za 15. jun: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 12 minuta  |  Aleksandar Blagić
Ovo je kurs evra za 15. jun: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,3840 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je nepromenjen, a od kraja prethodne godine je oslabio za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru u petak niži je za 0,5 odsto i iznosi 101,4029 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru je nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 3,4 odsto, a od početka godine jači za 0,4 odsto.
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