Ovo ste propustili: Palo još 7 golova na Svetskom prvenstvu, pogledajte ih sve

Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi za sada je donelo sve što smo očekivali, pa i golove kojih je opet bilo u izobilju tokom noći - u utakmicama koje je verovatno većinski deo Srbije propustio zbog termina.

Istina, na meču Obale Slonovače i Ekvadora morali smo da čekamo sve do 90. minuta kada je Amad Dijalo doveo Afrikance do sva tri boda. Iako je Obala Slonovače pobedila "samo" 1:0, gledali smo zapravo vrlo interesantnu utakmicu u kojoj je bilo i te kako materijala za "hajlajtse". Između ostalog i zbog Jana Diomandea, fudbalera Lajpciga, koji je pokazao zašto vredi sto miliona evra koje će verovatno tokom ovog Svetskog prvenstva postati sitnica jer će se klubovi