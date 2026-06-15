Srbi u finalu Lige šampiona udarili u zid: Barselona pokazala što je najveća sila u rukometu

Rukometaši Barselone postali su šampioni Evrope jer su u nedeljnom finalu pobedili Fukse iz Berlina - 37:34 (20:16).

Nemački predstavnik pred 20.000 gledalaca nije uspeo, pa su srpski internacionalci Dejan Milosavljev (12 odbrana) i Mijajlo Marsenić (1 gol) sa saigračima morali da čestitaju novom prvaku. Španski tim, najuspešniji u istoriji takmičenja sa 13 titula, nastavio je impresivni niz od čak četiri osvojene Lige šampiona u poslednjih šest sezona, uz dva trijumfa Magdeburga u tom periodu (2023. i 2025). Povrh toga, Barselona je sezonu pre početka tog niza, 2019/20, takođe