Dejan Vuk Stanković: Konkurs za direktora Jovine gimnazije u julu, poseta Ekspu nije obavezna

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da će konkurs za direktora Jovine gimnazije iz Novog Sada biti u julu i da mandat sadašnjem direktoru Radivoju P.

Stojkoviću ističe u novembru, dodavši da "nema potrebe za žurbom i da se sve dramatizuje", već da se ide u pravcu normalizacije. Govoreći o situaciji u Jovinoj gimnaziji, Stanković je gostujući na Radio-televiziji Srbije rekao da je saslušao roditelje i direktora Stojkovića, da postoje različita gledišta, ali da će se gledati da se problem reši. "Ministarstvo ne beži od rešenja", rekao je Stanković za RTS, dodajući da je sada prioritet da se godina završi uredno,