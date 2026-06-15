Komandir Miković: Požar u TC Enjub pod kontrolom, sprečili smo da se proširi - samo osmina objekta zahvaćena

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Komandir Miković: Požar u TC Enjub pod kontrolom, sprečili smo da se proširi - samo osmina objekta zahvaćena

Dragan Miković, komandir Vatrogasno-spasilačke brigade, kazao je da je požar u Tržnom centru "Enjub" na Novom Beogradu pod kontrolom, te da su vatrogasci brzom intervencijom sprečili da se proširi na ceo objekat.

Prema njegovim rečima, dojavu o požaru su dobili u 5.56 sati, te da u gašenju učestvuje 45 vatrogasaca sa 14 vozila. "Za četiri minuta prve ekipe stvorile su se na licu mesta gde su zatekli požar u razbuktaloj fazi, što znači da je plamen već zahvatio krov objekta. Još uvek ne možemo da kažemo da je požar lokalizovan, ali stavljen pod kontrolu. Samo jednu osmina lokala je zahvatio požar, jer smo sprečili da se požar proširi na ostale lokale. Sve ukupno ima oko 400
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