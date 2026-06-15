Majke dece sa invaliditetom u štrajku glađu: "Sramota da se ima za iće, piće i pevaljke, a nema za našu decu"

Dve majke dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom iz Bečeja započele su štrajk glađu ispred zgrade opštine jer tvrde da su godinama same plaćale prevoz svoje dece do škole i nazad, a da su im zahtevi za refundaciju tih troškova odbijeni. "Ne tražimo milostinju, već poštovanje zakona", poručuju majke.

Jedna od majki koje štrajkuju Iva Hromiš, ujedno je i odbornica "Samo lokalno" iz Bečeja za N1 kaže da su od jutros, kada su počele štrajk glađu probale da dođu do predsednika opštine i do zamenika, ali da oni nisu na svojim radnim mestima, pošto su na putu - u Beogradu. Hromiš kaže da su majke tražile da im se kaže kada će lokalni funkcioneri da se vrate nazad, a da su dobile informaciju da predsednik opštine može da iz primi tek sutra u 13 sati, što je za njih