Ministar prosvete ponovo nije primio delegaciju roditelja, učenika i profesora Jovine Gimnazije

N1 Info pre 1 sat  |  Lea Apro
Ministar prosvete ponovo nije primio delegaciju roditelja, učenika i profesora Jovine Gimnazije

Delegacija roditelja učenika i profesora Jovine gimnazije ponovo je u ponedeljak, 15. juna pokušala da se sastane sa ministrom prosvete Dejanom Vukom Stankovićem, ali ni ovaj put, kao ni u petak, nisu uspeli da razgovaraju sa njim.

Roditelji zahtevaju od ministra da direktora Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ Radivoja P. Stojkovića razreši funkcije. Kako je za portal N1 naveo jedan od roditelja, ni saradnici ministra prosvete nisu želeli da prime delegaciju roditelja i profesora. Dodaje da su pismo učenika Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ upućenom ministru prosvete Dejanu Vuku Stankoviću i njihove ispovesti predali Ministarstvu. Najavio je da će roditelji i profesori dolaziti ispred
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Radojev: Ministar prosvete i njegovi saradnici danas nisu primili roditelje đaka Jovine gimnazije

Radojev: Ministar prosvete i njegovi saradnici danas nisu primili roditelje đaka Jovine gimnazije

Insajder pre 1 sat
Ministar prosvete ponovo nije primio delegaciju roditelja, učenika i profesora Jovine gimnazije

Ministar prosvete ponovo nije primio delegaciju roditelja, učenika i profesora Jovine gimnazije

Nedeljnik pre 1 sat
Dejan Vuk Stanković: Bez državne prinude da đaci posete Ekspo

Dejan Vuk Stanković: Bez državne prinude da đaci posete Ekspo

Vreme pre 1 sat
Dejan Vuk Stanković ponovo odbio da primi delegaciju roditelja, učenika i profesora Jovine Gimnazije

Dejan Vuk Stanković ponovo odbio da primi delegaciju roditelja, učenika i profesora Jovine Gimnazije

Nova pre 1 sat
Dejan Vuk Stanković saopštio kada će biti raspisan konkurs za izbor rukovodstva Jovine gimnazije

Dejan Vuk Stanković saopštio kada će biti raspisan konkurs za izbor rukovodstva Jovine gimnazije

Danas pre 2 sata
Konkurs za izbor rukovodstva Jovine gimnazije biće raspisan u julu

Konkurs za izbor rukovodstva Jovine gimnazije biće raspisan u julu

RTV pre 3 sata
Dejan Vuk Stanković: Posete EXPO 2027 samo uz saglasnost učenika i roditelja

Dejan Vuk Stanković: Posete EXPO 2027 samo uz saglasnost učenika i roditelja

Beta pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosveteJovan Jovanović ZmajDejan Vuk Stanković

Regioni, najnovije vesti »

Izuzeti dokazi koje je BIA prikupila u postupku protiv devet studenata, uhapšenih posle protesta na Vidovdan prošle godine

Izuzeti dokazi koje je BIA prikupila u postupku protiv devet studenata, uhapšenih posle protesta na Vidovdan prošle godine

Mašina pre 23 minuta
Falsifikovao odeću, pronađeno mu 17.200 odevnih predmeta, nalepnica i etiketa sa krivotvorenim oznakama

Falsifikovao odeću, pronađeno mu 17.200 odevnih predmeta, nalepnica i etiketa sa krivotvorenim oznakama

N1 Info pre 28 minuta
Objavljenja rešenja testa uz maternjeg jezika koji su polagali mali maturanti

Objavljenja rešenja testa uz maternjeg jezika koji su polagali mali maturanti

Insajder pre 23 minuta
Uhapšeno četvoro zbog sumnje da su poreskom utajom i pranjem novca oštetili budžet za devet miliona

Uhapšeno četvoro zbog sumnje da su poreskom utajom i pranjem novca oštetili budžet za devet miliona

N1 Info pre 58 minuta
Suđenje studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta odloženo za 11. septembar

Suđenje studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta odloženo za 11. septembar

N1 Info pre 58 minuta