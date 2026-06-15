RTS: U udesu kod Kraljeva poveđeno šest osoba, među kojima i majka sa bebom

N1 Info pre 2 sata  |  RTS
RTS: U udesu kod Kraljeva poveđeno šest osoba, među kojima i majka sa bebom

Šest osoba, među kojima i majka sa bebom starom 15 dana, povređeno je danas u saobraćajnoj nezgodi u mestu Perovac, kod Ušća, na delu puta Kraljevo-Raška, potvrđeno je Radio-televiziji Srbije u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 13.40 časova, kada su se dva putnička vozila direktno sudarila, piše RTS. Dijagnostika povređenih je u toku, a majka i beba su zadržane na preventivnom posmatranju. Sanitetska vozila iz Novog Pazara i Raške pomogla su kolegama iz Kraljeva da prevezu povređene u kraljevačku bolnicu. U toku je i utvrđivanje uzroka nezgode, a saobraćaj je i dalje obustavljen na tom delu Ibarske magistrale.
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